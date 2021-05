Acqua nelle bottiglie di latte semivuote: scandalo nel napoletano

Mette l'acqua per "allungare" il latte nelle bottiglie semivuote, prima di rivenderle. Sarebbe questo il reato di cui si sarebbe macchiato un soggetto, protagonista di un video che in queste ore sta facendo il giro dei social. A denunciare il fatto è stato un utente social che ha segnalato il caso al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: "Consigliere, è successo a Giugliano in Campania, questo soggetto riempie di acqua la parte di latte mancante. Gravissimo.”.

Il video ha scatenato l'indignazione degli altri utenti. Da parte sua, il consigliere Borrelli, fa sapere: "Sembra incredibile ma la segnalazione è molto dettagliata e con altre foto e video. Per questo abbiamo segnalato alla Guardia di Finanza".