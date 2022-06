Ischia e Procida senza acqua: a breve il guasto verrà risolto

Si sta risolvendo la crisi idrica che ha interessato le isole di Ischia e Procida a causa di un guasto elettrico verificato ieri mattina nell'impianto di sollevamento di Mugnano, in provincia di Napoli. Da stanotte le tre condotte sottomarine che servono le due isole flegree sono in esercizio.

Per quanto concerne Ischia, si sta provvedendo a riempire i serbatoi presenti sul territorio, gestiti dalla Regione Campania e dall'Evi spa, il gestore idrico locale. In alcuni comuni costieri, come Ischia, la distribuzione è già stata ripristinata.

Per la tarda mattinata di oggi si prevede la normalizzazione della situazione per tutte le zone isolane.