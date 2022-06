Ancora un raid con l'acido, ferita una donna

Dopo il ferimento con l'acido di due sorelle nel cuore di Napoli, un nuovo e simile inquietante episodio si è verificato nella vicina Torre del Greco, in via Vittorio Veneto. Una donna sarebbe stata avvicinata da un'auto di colore grigio con alla guida una ragazza. Sembrava una normale richiesta di informazioni stradali, quando dal lato passeggero un'altra donna ha lanciato contro la vittima del liquido urticante. Impossibile riconoscere le due autrici del raid che avevano i volti coperti dalle mascherine chirurgiche.

La 52enne, che lavora in associazioni legate al recupero di persone disagiate, ha denunciato ai carabinieri di Torre del Greco l'accaduto. Per fortuna al contrario delle due sorelle napoletane ha riportato solamente una "dermatite da caustici con severo edema del volto e dolorosa congiuntivite", giudicata guaribile in quindici giorni, come refertato dal medico che l'ha visitata.