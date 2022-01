Accordo sicurezza, Lamorgese: "Nel 2022 più agenti per Napoli"

Si farà, si dirà, su valuterà. In che tempi e con quali soldi non è dato saperlo. L'accordo sulla sicurezza siglato a Napoli tra il ministro dell'interno Luciana Lamorgese, il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Vincenzo De Luca e il prefetto Claudio Palomba appare più una dichiarazione di intenti che un programma di azione.

Al suo interno vengono posti i temi, ma non vengono indicate le azioni da compiere, i tempi in cui farlo né tantomeno i finanziamenti cui attingere. "Questa è solo una cornice e non si poteva pensare che fosse altro. Abbiamo stabilito un metodo di lavoro e nei prossimi appuntamenti avremo un cronoprogramma" afferma la Lamorgese. L'unico elemento di concretezza fornito dal ministro è rappresentato dalle 263 nuove unità che nel 2022 rimpolperanno gli organici della polizia. In un tempo non meglio specificato, la Questura di Napoli passerà da 3.726 a 4.332 dipendenti.

Gli altri argomenti sono gli stessi di sempre: devianza giovanile, camorra, videosorveglianza, occupazione abusiva degli immobili. Gli stessi al centro di tavoli di confronto con i ministri precedenti. Sulle telecamere si è appreso che il 15 per cento degli apparecchi installati in città non funziona per problemi tecnici o di bollette non pagate. Sul fronte camorre, la Lamorgese ha promesso massima attenzione su possibili infiltrazioni nella distribuzione dei fondi del Pnrr.

Sull'occupazione illecita degli immobili ha annunciato l'individuazione di un pool di magistrati che opereranno esclusivamente sull'emergenza e ha invitato il Comune ha redigere un censimento, visto che a oggi Palazzo San Giacomo non ha ancora un'idea chiara della composizione del suo patrimonio.

Luciana Lamorgese non ha dubbi: "Il patto funzionerà perché tutti vogliamo rendere Napoli una città più sicura". La variabile debole sarà il tempo a disposizione. A settembre 2022 comincerà la lunga campagna elettorale che porterà alle elezioni del nuovo parlamento nella primavera 2023. Il che vorrà dire nuovo Governo e, presumibilmente, nuovo ministro. Con il rischio di dover cominciare tutto daccapo.