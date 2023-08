Accoltellato sei volte alla schiena, sfascia il pronto soccorso

Nella tarda serata di ieri, sabato 12 agosto, un uomo di 43 anni residente a Ercolano, ha raggiunto l'ospedale Maresca di Torre del Greco gravemente ferito. Da una prima ricostruzione dei fatti, il soggetto, che risponde al nome di P. D. D., sarebbe stato accoltellato per ben sei volte alla schiena. E' stato necessario un intervento chirurgico. Dopo è stato trasportato all'Ospedale del Mare e la prognosi resta riservata. Avrebbe un polmone perforato e sarebbe stato colpito alla testa con un martello. Non ci sono elementi per stabilire chi siano gli aggressori e quale sia la dimamica dei fatti. Sull'episodio indagano i carabinieri.

Secondo i militari, l'uomo sarebbe lo stesso che avrebbe danneggiato il pronto soccorso del Maresca, come denunciato dall'associazione Nessuno tocchi Ippocrate (foto in basso) attraverso i canali social: "Probabilmente dopo una lite - si legge nel post - un uomo è stato accoltellato in strada. E' stato accompagnato dagli amici al pronto soccorso di Torre del Greco. L’uomo è andato in escandescenza ed ha incominciato a distruggere tutto quello che aveva a portata di mano, nonostante i fendenti alla schiena. Un carabiniere in borghese, sul posto per problemi di salute, ha prontamente allertato i suoi colleghi che, in pochi minuti, sono giunti sul posto".

Se la ricostruzione dovesse essere confermata, sarebbe increbile che un uomo con sei coltellate alla schiena, un polmone perforato e un colpo di martello alla testa abbia trovato la forza di devastare un pronto soccorso.

Aggiornamento

I carabinieri hanno fermato due fratelli, 24 e 31 anni, gravemente indiziati di tentato omicidio ai danni di P.D.D.