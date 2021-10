Sangue nel cuore del centro storico, 17enne accoltellato alla testa e al volto

Un 17enne è stato accoltellato alla testa e al volto la notte scorsa, intorno alle 23.00, in via Sedile di Porto, nel cuore del centro storico, in una strada molto frequentata dagli amanti della movida.

Il ferimento è avvenuto al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. Il giovane è stato colpito anche con calci e pugni. Il giovane, medicato al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini con una decina di punti di sutura, ha firmato le dimissioni per tornare a casa.

E' caccia agli aggressori, sull'episodio indaga la polizia. Il 17enne è incensurato e risiede nel centro storico di Napoli.