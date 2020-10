Accoltellato al cuore nella notte, 19enne in gravi condizioni

Un 19enne è stato nella serata di ieri accoltellato a Pianura. L'episodio è avvenuto poco prima della mezzanotte su via Empedocle, all'esterno della stazione di La Trencia. Sul posto è arrivato un mezzo del 118 che ha trasportato il ragazzo in gravi condizioni al Cardarelli.

Secondo le prime informazioni emerse, potrebbe esser stato coinvolto in una rissa tra coetanei. I carabinieri del comado di Bagnoli stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, mediante tutti i rilievi del caso e la visione delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza che coprono la zona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso della notte il 19enne è stato trasferito in cardiochirurgia al Monaldi dove si trova al momento in prognosi riservata: diverse le coltellate ricevute ed in particolare una, inflittagli nei pressi del cuore, gli avrebbe bucato il pericardio.