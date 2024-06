Violenta rapina in centro, 29enne accoltellato alla testa e al torace: finisce in sala operatoria

Un 29enne incensurato del Pendino è stato accoltellato la scorsa notte intorno alle 2.30. Si è presentato in ospedale, al Vecchio Pellegrini, con "ferite multiple da arma da punta e taglio". Sul posto si sono immediatamente recati i carabinieri della compagnia Stella: da una prima sommaria ricostruzione dell'aggredito, raccolta dai militari, emerge che poco prima, mentre si trovava in via Sopramuro, uno sconosciuto aveva provato a rapinarlo.

Una rapina finita male e sanguinosa: l'aggressore lo ha accoltellato in più parti del corpo. A quel punto la vittima si è trascinata fino a vico Molino dove una residente lo ha soccorso e portato in auto all’ospedale. I carabinieri hanno trovato e sequestrato - proprio in via Sopramuro - un casco da motociclista, un coltello sporco di sangue, dei guanti in lattice e uno scaldacollo.

Il 29enne è stamattina stato portato in sala operatoria. Non è in pericolo di vita, ma ha riportato “ferite da punta e taglio multiple alla testa, al volto, al torace e arto inferiore destro”.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella, in sinergia con la Procura di Napoli, sono impegnati nelle indagini volte a ricostruire l’intera vicenda.