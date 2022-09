Sangue nella notte: 23enne accoltellato in una rapina

Accoltellato, in piena notte, pare da alcune persone che avevano intenzione di rapinarlo. È accaduto poche ore fa in via Girolamo Santacroce. La vittima, un uomo ferito non gravemente, ha 23 anni.

I carabinieri (della compagnia Vomero) sono intervenuti verso le 5.30 all’ospedale Pellegrini. A chiamarli, il personale sanitario per una persona ferita. Ventitré anni, incensurato del quartiere Arenella, si era presentato al pronto soccorso ferito da arma da taglio all'avambraccio sinistro.

La ricostruzione dei fatti è ancora da verificare: pare che il ragazzo, mentre si trovava a via Girolamo Santacroce, sia stato avvicinato da alcuni individui in sella ad uno scooter che hanno tentato di rapinarlo. A quanto pare è stato uno di questi ad estrarre un coltello e a ferire la vittima designata.

Il 23enne è stato dimesso con prognosi di 15 giorni. Sono in corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e risalire ai responsabili.