Accoltellato durante una rapina: indagini sulla dinamica

Un 34enne è stato ferito a colpi di coltello la scorsa notte a Napoli. L'uomo si è presentato poco dopo le tre all'ospedale Vecchio Pellegrini con numerose ferite alle gambe ed è attualmente ricoverato, non in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia Napoli Centro, intervenuti in ospedale, il 34enne, già noto alle forze dell'ordine, sarebbe stato ferito forse durante un tentativo di rapina in via Ippolito Nievo, nei pressi di piazza Nazionale. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Indagano i carabinieri.