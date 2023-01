Aggredito da coetanei, 14enne salvato dal padre: lo avevano accoltellato

Ieri intorno alle 20.30 i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Salvator Rosa per un ragazzo accoltellato. Si tratta di un 14enne del posto.

Secondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, il minorenne sarebbe stato aggredito da alcuni coetanei. Uno di questi gli avrebbe sferrato un fendente all’addome. Gli aggressori lo avrebbero poi trascinato in strada per diversi metri, fino all’intervento del padre della vittima.

Il ferito è stato ritenuto dai sanitari guaribile in 15 giorni. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dei fatti ed identificarne i responsabili.