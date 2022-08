Barbarie a Miano: 15enne massacrato di botte e accoltellato da quattro persone

Picchiato e accoltellato a 15 anni, in via Caprera a Miano. L'ennesimo episodio di violenza urbana è avvenuto la scorsa notte.

Ad aggredire il ragazzino sembra siano state quattro persone che viaggiavano in sella a scooter. Due lo hanno pestato, poi mentre si trovava a terra uno di loro gli avrebbe inflitto diverse coltellate, anche al petto.

La vittima è stata soccorsa dal 118 e portata in pronto soccorso all’ospedale Cardarelli, dove al momento è ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Sulla vicenda sta indagando la polizia. Al momento gli inquirenti non sembrano escludere nessuna pista, compresa quella della criminalità organizzata. Il giovane ferito, in ogni caso, è un incensurato.