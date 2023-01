Tredicenne ferito con un coltello nel parco Viviani: indagini in corso

Intorno alle 23 di ieri sera i carabinieri della Pmz centro sono intervenuti presso l’ospedale Pellegrini per un 13enne ferito ad una gamba verosimilmente con un’arma da taglio.

Secondo una prima ricostruzione – ancora tutta da verificare – il giovane sarebbe stato ferito da un coetanei nel parco Viviani di via Girolamo Santacroce. Tra le ipotesi anche quella dell’uso incauto di una lama.

La vittima è stata medicata e ritenuta guaribile in 10 giorni. Indagini in corso dei carabinieri per chiarire dinamica.