Colpito da venti coltellate, viene lasciato agonizzante in una piazzola di sosta

Un giovane, E.A. è stato trovato da un carabiniere agonizzante e privo di sensi in un piazzola di sosta lungo la strada provinciale di Montesarchio.

Il militare dell'arma ha prestato un primo soccorso al 28enne che è stato poi trasferito in eliambulanza dai sanitari del 118 al Policlinico di Napoli dove è stato stabilizzato. Ha subito una ventina di coltellate e ora versa in gravi condizioni per le numerose ferite riportate al torace. Immediate le indagini dei militari che hanno portato alla identificazione e all'arresto dell'aggressore un 24enne di Montesarchio, che, su richiesta della Procurata della Repubblica di Benevento, retta da Aldo Policastro, è stato rinchiuso nel carcere del capoluogo sannita.

Indagini sui motivi dell'aggressione.