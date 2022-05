Accoltellato nella notte, 27enne ricoverato e operato: indagini in corso

Un altro accoltellamento, ennesimo episodio violento verificatosi tra Napoli e provincia negli ultimi giorni.

È quello avvenuto la notte scorsa a Marigliano. Vittima, un 27enne del posto, che si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale di Nola con una ferita all’addome.

Si trattava evidentemente del risultato di una coltellata che gli era stata inflitta. Il ragazzo è stato sottoposto immediatamente ad un intervento chirurgico ed è tuttora ricoverato nel nosocomio nolano, dove è ritenuto dai sanitari non in pericolo di vita.

Al momento non c'è per le forze dell'ordine nessun elemento a disposizione al fine di chiarire la dinamica di quanto accaduto. I carabinieri della stazione di Marigliano, intervenuti in ospedale, stanno indagando sui fatti.