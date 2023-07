Lite per un lettino in spiaggia: bagnino accoltellato

Follia in un lido di Marechiaro. Al culmine di un acceso diverbio per la mancata disponibilità di un lettino in spiaggia, un bagnino è stato accoltellato all'addome.

Il 42enne è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli dove è stato sottoposto ad una delicata operazione chirurgica. Secondo quanto emerge dalle indagini condotte dai Falchi della Squadra Mobile, ad agire due giovanissimi. A coordinare le indagini il pm Fabrizio Vanorio.

Accoltellamento tra anziani

Un altro episodio di sangue si è verificato ieri a San Felice Circeo in spiaggia. Protagonisti due anziani imprenditori di Brusciano. Uno dei due contendenti ha utilizzato un coltello da cucina per colpire la vittima. Alla base dell'aggressione vecchie ruggini lavorative tra i due. L'uomo è stato disarmato e arrestato.