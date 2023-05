Accoltellato il figlio di Very e Sasy, la mamma: "Ora faccio la guerra con tutti" - VIDEO

Il figlio dei due noti influencer napoletani Very e Sasy è stato accoltellato. Si tratterebbe di Kekko che, come spiega la mamma in alcuni video, sarebbe stato colpito da un 13enne con due fendenti al fianco. Il giovane figlio della coppia nota su TikTok è fuori pericolo e se la caverà con alcuni giorni di prgnosi.

La notizia è stata diffusa da Very che nel rispondere ad un fan dice: "Fortunatamente sta bene. Gli hanno dato due coltellate e tiene: ha avuto i punti e gli hanno fatto una tac. Tutto bene, ha solo una piccola lesione all'intestino. Dobbiamo solo andare avanti. Ora, però, faccio la guerra con tutti. Me lo sono messo in testa: i miei figli nessuno me li deve toccare".

In un video precedente Very si è rivolta alla mamma del presunto aggressore, ma al momento sull'accaduto non emergono dettagli.