Accoltellato durante una festa, è grave: fermato il presunto aggressore

Un giovane è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio per il ferimento, durante una festa, di un suo connazionale 31enne. La scorsa notte i carabinieri sono intervenuti presso l'ospedale Cardarelli di Napoli dove il giovane è arrivato in gravi condizioni. Dai primi accertamenti è subito emerso che il ferimento è avvenuto nel corso dei festeggiamenti del capodanno srilankese, in una sala ricevimenti nel quartiere San Carlo Arena.

Il motivo dietro l'aggressione

L'indagato per l'accoltellamento - anche secondo alcune testimonianze raccolte - sarebbe un 24enne, ora sottoposto a fermo. I due, originari dello Sri Lanka, avrebbero avuto un diverbio per futili motivi, al seguito del quale sarebbe scoppiata l'aggressione. La vittima, subito soccorsa, è stata sottoposta ad intervento chirurgico ed è tuttora in pericolo di vita.