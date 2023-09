Sedicenne accoltellato al centro commerciale, fermato un coetaneo

A Casoria i carabinieri della locale Compagnia sono intervenuti nei pressi del centro commerciale “I Pini” dove era stata segnalata la presenza di un ragazzo con ferite da arma da taglio all’addome. Sedici anni, è stato trasportato e ricoverato all'ospedale di Frattamaggiore: i fendenti, tre, gli avevano lacerato il fegato e un polmone.

La dinamica di quanto avvenuto non è ancora chiara. Il ferito agli inquirenti ha raccontato di esser stato vittima di due rapinatori, che avevano tentato di sottrargli lo scooter. Poche ore dopo si è presentato ai carabinieri un altro ragazzo, 16 anni anche in questo caso, che ha ammesso di essere l'aggressore, ma fornendo un'altra versione dei fatti. Nell'interrogatorio ha affermato di non aver tentato alcuna rapina, ma di aver reagito a una lite con la vittima e altri ragazzi presenti.

Il giovane è stato fermato per tentato omicidio, poi il Gip del Tribunale per i minorenni ha emesso per lui un'ordinanza di custodia cautelare in carcere (a Nisida).

Sono ancora in corso approfondimenti per accertare la dinamica di quanto accaduto. L'episodio è avvenuto lunedì sera.

L'ennesimo episodio

Sono numerose le aggressioni, anche gravissime, di minorenni a minorenni che stanno avvenendo nell'ultimo periodo. Dopo la terribile tragedia di piazza Municipio che ha visto un 17enne uccidere a colpi di pistola il 24enne Giovanbattista Cutolo, due giorni fa un ragazzino è stato ferito alle spalle nell'istituto Marie Curie di Ponticelli da un coetaneo senza alcuna ragione.