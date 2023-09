Accoltellato alla testa e alla spalla da uno sconosciuto: 32enne in ospedale

A Boscoreale in via Cangiani i carabinieri sono intervenuti ieri sera per un uomo ferito. Si tratta di un 32enne di origini marocchine, colpito alla spalla e alla testa da uno sconosciuto, probabilmente con un coltello.

L’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale del Mare, non in pericolo di vita.

Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare le persone coinvolte.