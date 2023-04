Accoltellato nel cuore della città: grave un 40enne

Tutta da chiarire la dinamica che poco dopo le 21 ha portato al grave ferimento di un uomo di 40 anni ad Acerra. L'episodio è avvenuto all'esterno di un bar in via Duomo, angolo via Pennino.

L'uomo è stato trasportato alla Clinica Villa dei Fiori dove è intervenuta la polizia che sta conducendo le indagini. Colpito all'addome, il ferito è in pericolo di vita e la prognosi è al momento riservata.