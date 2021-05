Accoltellato 15enne, spedizione punitiva di otto coetanei

Un 15enne è rimasto ferito in modo non lieve nel corso di un'aggressione avvenuta a Gragnano nel pomeriggio di oggi. Il giovane si trova ora in ospedale, con ferite da taglio: non è in pericolo di vita.

Agli inquirenti ha raccontato di avere subito un agguato da un gruppo di otto coetanei, in una stradina della città nei pressi delle palazzine di via San Sebastiano, in località ''Rosario''. Si trovava in compagnia di altri due coetanei, che non hanno riportato ferite.

Gli investigatori, i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, pare siano sulle tracce dei responsabili. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di una spedizione punitiva dopo una lite avvenuta in precedenza.