Rissa in discoteca finisce nel sangue, due accoltellati: uno è grave

Una furiosa rissa in un noto locale della movida sorrentina, in via Santa Maria della Pietà, è finita nel sangue. Due persone sono state poi accoltellate all'esterno della discoteca. Si tratta di un 29enne di Pimonte già noto alle forze dell'ordine, ricoverato in gravi condizioni in ospedale e di un altro pimontese 24enne che ha riportato ferite più lievi.

Quattro gli arresti per rissa aggravata dopo gli accoltellamenti dopo la serata folle del primo maggio. Si tratta di due pregiudicati di Castellammare di Stabia e due incensurati di Pimonte. Un'altra persona è stata denunciata a piede libero.

Lo scontro sarebbe avvenuto per futili motivi. Sul caso indagano i carabinieri della stazione locale e della sezione radiomobile della compagnia di Sorrento.