Sguardo di troppo al luna park, due 16enni aggrediti e accoltellati

Due ragazzini di 16 anni sono stati accoltellati a Qualiano. I carabinieri della stazione di Giugliano sono intervenuti presso il pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano allertati dai sanitari intorno alle 22.30.

Lì hanno riscontrato che uno dei due aveva una ferita ad un braccio, l'altro una ad un gluteo e una seconda alla schiena. I minorenni sono stati dimessi ed entrambi giudicati guaribili in 10 giorni.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che l’aggressione sia avvenuta nei pressi del luna park ambulante di via Salicelle, a Qualiano. I due, in compagnia di altri amici, avrebbero litigato con un altro gruppo di coetanei per uno sguardo di troppo, da lì l’accoltellamento.

Indagini da parte dei militari sono in corso per ricostruire l’intera vicenda.