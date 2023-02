Accerchiata e accoltellata da una babygang: terrore per una 30enne

Accerchiata da ragazzini che l'accoltellano per prenderle lo smartphone. Notte di terrore per una 30enne, quella di ieri nella zona di piazza Scipione Ammirato a Materdei.

È lì che poco dopo le 22 i carabinieri sono intervenuti per una tentata rapina. Da una prima sommaria ricostruzione pare che una 30enne di Chiaiano mentre stesse passeggiando era stata avvicinata da un gruppo di ragazzi, verosimilmente minorenni, che nel tentativo di impossessarsi del suo smartphone l'hanno anche ferita alle gambe con un’arma da taglio, per poi fuggire.

Il personale del 118 ha trasferito la ragazza al pronto soccorso del Cto in codice giallo. È stata dimessa con una prognosi di nove giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno acquisendo le diverse immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.