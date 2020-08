Castellammare violenta, nuova aggressione dopo quella al carabiniere: accoltellata 18enne

Non si ferma la scia di violenza a Castellammare di Stabia, dopo il brutale pestaggio ai danni di un appuntato dei carabinieri avvenuto venerdì sera. È infatti emerso che la stessa sera una ragazza di 18 anni è stata accoltellata nell’area parcheggio di un locale, su corso Alcide De Gasperi.

La giovane pare sia stata inseguita e poi ferita, una volta all’addome e una alla schiena, con uno dei fendenti che le ha lesionato un polmone. È ricoverata al momento in gravi condizioni all’Ospedale del Mare di Ponticelli a Napoli, ma non in pericolo di vita. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia, agli ordini del comandante Carlo Venturini e del tenente Andrea Riccio, che stanno provando a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Tra le varie ipotesi quella di una lite per gelosia, ma non si esclude alcuna pista.