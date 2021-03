Accoltellata al collo da un uomo: ricoverata e operata all'Ospedale del Mare

Aggressione ai danni di una donna dell'Est Europa al Vasto. La vittima non dovrebbe essere in pericolo di vita

Una donna è stata ferita oggi con un'arma da tagli al collo in via Parma, nel quartiere Vasto. Ad aggredirla pare sia stato un suo coinquilino. Sul posto è accorsa immediatamente la Polizia di Stato.

La vittima dell'aggressione, una donna originaria dell'Est Europa, è stata ricoverata all'Ospedale del Mare e sottoposta ad un intervento chirurgico. Secondo le prime informazioni raccolte non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Alcuni testimoni hanno raccontato di come sia stata aggredita dall'uomo, anch'essi originario dell'Est Europa, per ragioni non chiare. È quindi uscita dal palazzo stringendosi le mani al collo per tenersi la ferita, mentre perdeva abbondantemente sangue. Non sono chiare le ragioni dell'aggressione, sulla quale sono in corso indagini.