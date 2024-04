Accoltellarono un uomo nel cuore della città: due arresti

La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone, Alfonso Attanasio, 25 anni, e Giuseppe Catone, 42 anni, gravemente indiziati in concorso tra loro di tentato omicidio aggravato. La misura cautelare è stata emessa all’esito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile e dal commissariato Vicaria-Mercato in relazione al tentato omicidio di un 54enne avvenuto a Napoli, a seguito di una brutale aggressione, il 29 febbraio scorso in via Cesare Rosaroll.

Nell’occasione la vittima è stata raggiunta da due soggetti a volto scoperto che, a bordo di due motocicli, lo hanno prima offeso e subito dopo, armati di coltelli, lo hanno aggredito sferrandogli numerosi fendenti all’addome e agli arti inferiori. A causa delle ferite riportate il 54enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per cinque ferite agli arti inferiori con recinsione di alcune vene e una all’addome, che ha reciso l’intestino.

È stato possibile identificare gli indagati grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e alle testimonianze di alcune persone presenti ai fatti.Il movente della aggressione è ancora oggetto di approfondimenti investigativi e potrebbe essere connesso a una pregressa conflittualità tra i familiari della vittima e gli indagati.