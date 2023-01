Terrore in stazione: rissa finisce in accoltellamento

Oggi pomeriggio, intorno alle 18, a Napoli, quattro uomini di nazionalità straniera che giungevano da piazza Garibaldi hanno bloccato un connazionale in prossimità dei tornelli della stazione di Eav per avviare una rissa. L'uomo, per difendersi, ha estratto un coltello, ferendo uno degli aggressori.

Ne dà notizia l'Ente Autonomo Volturno, società campana di trasporto pubblico. Presente in stazione una guardia giurata in forza ad Eav che, comunica l'azienda, "ha disarmato l'uomo, consentendone l'arresto da parte delle autorità, e ha provveduto a chiedere soccorso medico per l'uomo ferito". Le immagini sono al vaglio delle forze dell'ordine. Al vigilante, i vertici dell'Eav rivolgono "più sentiti complimenti".