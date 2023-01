Rissa finisce a coltellate: panico in stazione - VIDEO

Ieri intorno alle ore 18.00, quattro uomini di nazionalità straniera, che giungevano da Piazza Garibaldi, hanno bloccato un connazionale in prossimità dei tornelli della stazione di EAV per avviare una rissa. L’uomo per difendersi ha estratto un coltello ferendo uno degli aggressori.

La Guardia Giurata in forza ad EAV, già presente in stazione ha disarmato l’uomo consentendone l’arresto da parte delle autorità e ha provveduto a chiedere soccorso medico per l’uomo ferito. Le immagini - diventate virali sui social - sono al vaglio delle Forze dell’ordine.

"Oramai siamo circondati da violenti e barbari. I cittadini vivono nella paura. Complimenti al personale Eav e alle guardie giurate per il pronto intervento ma episodi del genere sono inammissibili" è il commento del deputato Francesco Emilio Borrelli che ha subito contattato il presidente di Eav De Gregorio. Umberto De Gregorio.