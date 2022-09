Accoltellato in strada: le immagini del lago di sangue fanno il giro dei social - VIDEO

Domenica sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in piazza Carlo III per la segnalazione di una persona ferita da arma da taglio. I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto personale del 118 che trasportava il ferito presso l’ospedale Vecchio Pellegrini dove, poco dopo, è giunta in ausilio una pattuglia del commissariato Montecalvario.

Successivamente gli operatori hanno accertato che lo stesso aveva avuto una discussione per futili motivi con un altro giovane il quale lo aveva colpito con un coltello per poi allontanarsi a bordo di un’auto. Gli agenti, grazie alle informazioni raccolte, hanno rintracciato l’aggressore, un 20enne napoletano, in Salita Sant’Antonio a Tarsia e lo hanno denunciato per lesioni personali aggravate.

Sul web, intanto, gira un video che mostra il lago di sangue creatosi sulla pavimentazione stradale dopo il grave ferimento. Le immagini sono state diffuse dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.