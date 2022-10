Prima il litigio in un locale di Coroglio, poi l'accoltellamento a piazza Carlo III: un arresto

Questa mattina gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in regime degli arresti domiciliari emessa dal G.i.p. del tribunale di Napoli, su richiesta della locale procura, hanno tratto in arresto C.G., classe 2001, gravemente indiziato del reato di lesioni personali aggravate ai danni di un coetaneo, evento accorso in data 25 settembre 2022 a piazza Carlo III.

Le indagini, espletate dalla squadra investigativa del commissariato di p.s. “Vasto-Arenaccia”, hanno permesso di accertare che l’evento delittuoso in esame era scaturito a seguito di una lite che era iniziata nella serata del 24 settembre 2022 durante una serata danzante che si era tenuta presso la discoteca denominata “Riva club” a Coroglio, per poi continuare nella serata del 25 settembre 2022, quando la vittima, trovandosi a piazza Carlo III, venne raggiunta dall’autore del reato che, con la scusa di riappacificarsi, estrasse un coltello e lo colpì con diverse coltellate.