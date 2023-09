Accoltellamento all'esterno del Maradona prima di Napoli-Salernitana: Daspo di 4 anni per un uomo

Il Questore di Napoli ha adottato un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), della durata di 4 anni con obbligo di comparizione, nei confronti di un 34enne partenopeo indagato per tentato omicidio aggravato.

In particolare - spiega in una nota la Questura - lo scorso 30 aprile, poco prima dell’inizio dell'incontro di calcio Napoli-Salernitana, l’indagato, all’esterno dello Stadio "Maradona", utilizzando un’arma da punta e taglio, feriva gravemente, per futili motivi, uno sconosciuto al torace.