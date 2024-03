Non può uscire da casa, un'auto occupa il suo passo carrabile: 41enne accoltella il trasgressore

Un passo carrabile ostruito a Pianura in via Vaccaro e un coltello che colpisce per ferire, sono gli elementi di un episodio di cronaca avvenuto ieri. Il proprietario dell’abitazione che beneficerebbe di tale divieto non può uscire da casa. Il cancello è sbarrato. La ricerca del proprietario di quel veicolo sfocia in una accesa discussione. I due si scontrano e finiscono per prendersi a botte. Potrebbe finire lì ma il proprietario del passo carrabile rientra in casa per prendere un coltello da cucina, si avvicina all'automobilista, che intanto era risalito sul veicolo e lo accoltella. Quest'ultimo è riuscito a schivare parzialmente il colpo restando ferito solamente al braccio sinistro, sollevato per difendere le parti vitali del corpo.

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli sono intervenuti sul posto e in pochissimo tempo hanno raccolto testimonianze e analizzato i sistemi di videosorveglianza. In manette un 41enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

L’arresto è stato convalidato, l’uomo dovrà rispondere di lesioni personali gravi. Alla vittima, portata all'ospedale San Paolo, sono state prescritte lesioni guaribili in 7 giorni.