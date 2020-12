Sessantenne napoletana arrestata: ha sferrato tre coltellate al figlio

Una donna di 61 anni è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per aver accoltellato il figlio 40enne. I fatti sono accaduti a Poggibonsi (Siena). La donna, napoletana, avrebbe sferrato tre coltellate alla schiena dell'uomo dopo essersi innervosita per il comportamento del figlio - che litigava con la compagna. Sul posto carabinieri e 118: l'uomo non è in pericolo di vita, la donna ha confermato la inamica. L'aggressione è avvenuta davanti a una bambina di pochi mesi, nipote della donna.