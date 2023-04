Aggredisce il presunto amante della moglie a coltellate: coinvolti anche i figli minorenni

Questa mattina i Carabinieri di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, hanno arrestato un 50enne di Torre Annunziata, accusato di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali aggravate. Le indagini hanno permesso di raccogliere a carico dell'uomo gravi indizi di colpevolezza in ordine ad una serie di condotte violente ai danni della moglie.

L'agosto scorso, inoltre, a Castellammare di Stabia, insieme ai due figli minori infra- quattordicenni, l'uomo avrebbe aggredito un 45enne stabiese e il figlio 19enne di quest'ultimo. Nello specifico l'indagato, nel corso della convivenza coniugale durata oltre 20 anni ed in particolare negli ultimi 4 anni, avrebbe maltrattato la moglie, sottoponendola ad aggressioni verbali e violenze psico-fisiche, consistenti in ingiurie, minacce di morte, aggressioni fisiche e addirittura nel tentativo di investire la donna con la propria autovettura dopo averla fatta rovinare al suolo.

Lo scorso 12 agosto, inoltre, l'indagato, si sarebbe recato a Castellammare di Stabia in compagnia dei figli minorenni presso l'abitazione del presunto amante dell'ex moglie ed avrebbe colpito lo stesso ed il figlio 19enne di quest'ultimo con pugni, schiaffi, calci e con diverse coltellate. La violenta aggressione, alla quale avrebbero preso parte attivamente anche i due figli minori dell'attuale indagato, aveva provocato alle vittime contusioni e ferite da taglio giudicate guaribili rispettivamente in 40 e 20 giorni. Espletate le formalità di rito, l'uomo è stato portato al carcere di Poggioreale.