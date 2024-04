Abusivismo edilizio in area vincolata: sei denunciati

Abusivismo edilizio e controlli, i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia proseguono l’attività di monitoraggio dei versanti napoletani dei Lattari. A pagarne le spese, questa volta, 6 persone. Proprietari di un fondo in via Pendola, Agerola, direttore dei lavori, rappresentante legale della ditta edile e operai: tutti denunciati per aver realizzato un varco carrabile in cemento armato.

Senza alcuna autorizzazione, hanno ricavato un ingresso al fondo minando un’area vincolata da interessi ambientali e paesaggistici. Elevata la pendenza del passo, tale da mettere in pericolo la circolazione stradale. Il tratto è stato sequestrato, i 6 sono stati denunciati dai carabinieri di Agevola per abusivismo edilizio.