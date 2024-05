Caos in aeroporto, abusivi picchiano due tassisti regolari

Gli agenti del commissariato Secondigliano e della penitenziaria hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di due uomini con le accuse di estorsione e di lesioni personali ai danni di due tassisti regolari in servizio nell’aeroporto di Napoli Capodichino, in attesa dell’arrivo dei turisti.

I tassisti erano stati aggrediti e minacciati per essere allontanati dall’aeroporto in modo da non “interferire” nella concorrente attività di tassisti abusivi posta in essere dai soggetti tratti in arresto. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.