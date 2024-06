Adesca minorenne sui social e ne abusa sessualmente

Avrebbe adescato un 15enne sui social network e, poi, lo avrebbe spinto ad atti sessuali. Misura cautelare in carcere per un uomo gravemente indiziato dei reati di atti sessuali con minorenne, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, commessi in più occasioni e con soggetti diversi. Il provvedimento è stato eseguito dalla polizia su disposizione del Tribunale di Napoli.

Le indagini sono partite con la denuncia della madre di uno dei due minorenni adescati, nel giugno 2022. La donna ha riferito di aver scoperto che l’indagato intratteneva rapporti sessuali con il figlio, all’epoca dei fatti minore di quattordici anni. Dall’analisi del contenuto del telefono cellulare sequestrato all’indagato sono emersi messaggi dal contenuto sessualmente esplicito scambiati con un altro minorenne nonché foto ritraenti l'uomo nell’atto di consumare rapporti sessuali con tale ragazzo.

Gli elementi raccolti dal telefono sono state confermate anche dalle conversazioni con i ragazzi coinvolti, avvenute in modalità protette.