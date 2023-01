Abusi su minori online, nel 2022 in Campania 20 arresti

Nel corso del 2022 in Campania la polizia postale ha trattato 101 inchieste che hanno portato a 20 arresti e 116 denunce per abusi su minori.

Il report del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica - Campania, Basilicata e Molise parla comunque di una riduzione della circolazione globale di materiale pedopornografico su circuiti internazionali, riduzione che non ha però inciso sull'attività di contrasto messa in atto dalle forze dell'ordine che infatti hanno individuato un numero maggiore di indagati rispetto all'anno precedente.

Per quanto concerne l'adescamento online di minorenni, in Campania i casi nel 2022 sono 51 e le indagini condotte hanno portato all'arresto di 3 persone, alla denuncia di 51 soggetti e a 35 perquisizioni.

Infine, sempre in Campania, i casi trattati in materia di cyberbullismo nel 2022 sono 24 (43 nel 2021) e le indagini condotte hanno portato alla denuncia di 6 minori (13 nel 2021). Si registra quindi una leggera flessione. che può essere interpretata come effetto della normalizzazione delle abitudini dei ragazzi dopo la pandemia e dell'opera di sensibilizzazione svolta dalla polizia postale presso le strutture scolastiche.