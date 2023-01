Abusi edilizi in area archeologica. La scoperta nel centro di Napoli

A Napoli neanche i bene archeologici vengono dispensati dagli illeciti. Nel corso di un'attività di controllo, gli agenti del commissariato Montecalvario e il personale dell’unità operativa Tutela edilizia della polizia locale hanno scoperto diversi abusi edilizi nei Quartieri spagnoli.

In vico Tre Regine e vico Lungo Teatro Nuovo i titolari due esercizi commerciali sono stati denunciati poiché il primo aveva effettuato opere edili in un’area di interesse archeologico ed il secondo per aver invaso fondi destinati ad uso pubblico. Inoltre, gli operatori hanno controllato una casa vacanze il cui titolare è stato denunciato per omessa comunicazione all’Autorità di pubblica sicurezza dei dati anagrafici degli ospiti della struttura, un’abitazione privata in via Speranzella, interessata da lavori di ristrutturazione, il cui proprietario è stato denunciato poiché stava effettuando opere edili in un’area di interesse archeologico.

Infine, hanno controllato una porzione immobiliare il cui locatario è stato denunciato poiché aveva in corso opere edili in un vano risultato completamente abusivo, che è stato sequestrato, e per aver realizzato, in un’altra area di pertinenza, un soppalco in contrasto con la normativa per le misure minime consentite per l’abitabilità.