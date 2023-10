Si apparta con tre cuginetti (di età tra i 6 e gli 8 anni) all'esterno di un pub: "Si azzeccava dietro di noi"

All'esterno di un pub di Casandrino gestito dai genitori dei tre cuginetti, due maschietti ed una femminuccia di età compresa tra i 6 e gli 8 anni, L. P. di 58 anni - venne sorpreso da alcuni avventori mentre si era appartato in un vicoletto adiacente il locale con i tre. Qualcuno avrebbe visto palpatine alle parti intime dei piccoli ed avances che fecero scattare l'allarme. "Ma non ti vergogni a fare quello che stai facendo? Sei già stato arrestato per pedofilia. Lascia il bambino e vai via", avrebbero detto al 58enne costringendolo a scappare. Nelle ore successive, L.P. venne identificato e riconosciuto da alcuni testimoni che lo avevano visto allontanarsi con i tre bambini.

Il racconto shock dei bambini

La Procura ha aperto un'inchiesta raccogliendo testimonianze e sentendo in incidente probatorio le tre vittime del presunto pedofilo al quale venne sequestrato il cellulare (al suo interno non sono stati rinvenuti files di interesse investigativo). I tre bambini - escussi in incidente probatorio con l'ausilio di una psicologa - hanno ricostruito l'accaduto.

Hanno spiegato che stavano giocando a nascondino nei pressi del pub quando sarebbero stati avvicinati da un uomo. Uno di loro già conosceva il 58enne: qualche giorno prima gli aveva dato una banconota da 5 euro invitandolo a seguirlo in un furgone ma il piccolo si era rifiutato: "io non sono stupido con la testa, ho capito che cosa era... un ladro", ha detto il bambino agli inquirenti.

Il 58enne avrebbe iniziato a giocare a nascondino con loro e il gioco si è trasformato ben presto in un incubo: "Si metteva sempre dietro di noi" e "si azzeccava qua con il pisellino", ha raccontato uno di loro agli inquirenti evidenziando come l'uomo si fosse appoggiato con i suoi genitali dietro di loro: "Ma tu che stai facendo dietro di me?", gli avrebbero detto i bambini. Non solo. Il 58enne avrebbe toccato loro le parti intime e li avrebbe presi in braccio. Un racconto che per la psicologa infantile sarebbe coerente con quanto accaduto con i tre bambini che sono stati valutati capaci di "percepire e valutare i fatti".

L'arresto

Per il gip del tribunale di Napoli Nord Fabrizio Forte sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico del 58enne, assistito dall'avvocato Luigi Marrandino. Per questo ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari. L'ordinanza è stata eseguita nei giorni scorsi dai carabinieri con l'uomo che è stato ristretto.