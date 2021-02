Accusato di aver abusato di tre bimbi autistici, fisioterapista condannato a 8 anni e 4 mesi

Lavorava in una nota struttura parte lesa della vicenda giudiziaria. Sergio Pisani. "Non bisogna mai sottovalutare le anomalie nei comportamenti dei minori soprattutto se si tratta di bimbi affetti da disabilità". Soddisfazione anche per Maraucci de La battaglia di Andrea

É stato condannato in via definitiva a 8 anni e 4 mesi un fisioterapista accusato di aver abusato di tre minori autistici. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'uomo, fisioterapista di una nota struttura napoletana, parte lesa nella vicenda. La decisione rende quindi definitiva la condanna inflitta dal Gup di Napoli Rossella Marro nel luglio del 2019.

Non ignorare i segnali lanciati dalle vittime

Tra i legali dei minori anche Sergio Pisani, parte integrante con ruolo fondamentale nell'Osservatorio per la Disabilità La Battaglia di Andrea. "L’indagine – dichiara Sergio Pisani (in foto)– prese spunto da alcuni segnali lanciati dalle vittime e notati dai loro familiari. Rispetto a questi fenomeni - prosegue - combattiamo spesso contro un nemico invisibile. Non bisogna mai sottovalutare le anomalie nei comportamenti dei minori soprattutto se si tratta di bimbi affetti da disabilità - conclude - molto spesso possono essere segnali di qualcosa di ben piú grave". Il fisioterapista venne arrestato nell’agosto del 2018, al termine di indagini coordinate dalla sezione “Fasce deboli” della Procura di Napoli (pm Maria Cristina Ribera, procuratore aggiunto Raffaello Falcone). "Grande soddisfazione per la conferma della condanna a 8 anni e 4 mesi - dichiara Asia Maraucci, Presidente de La Battaglia di Andrea - l'avvocato Sergio Pisani ha combattuto con le unghie e con i denti, e mai avrebbe permesso che un atto cosí grave restasse impunito". Sergio Pisani é uno dei fondatori dell'Osservatorio per la Disabilità La Battaglia di Andrea.