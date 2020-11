Stop agli abbonamenti gratuiti per gli studenti: la decisione della Regione

Sta facendo discutere e non poco l’annuncio dell’Anm che, su disposizione della Regione Campania, ha ufficializzato la sospensione della validità dell’abbonamento gratuito riservato agli studenti per l’anno scolastico 2020/2021. La ratio del provvedimento è semplice: con la sospensione delle lezioni in presenza non ci sarebbe bisogno di usufruire dell’abbonamento. Una disposizione che mirerebbe anche a scongiurare spostamenti ‘immotivati’. L’inghippo, però, come hanno già evidenziato gli studenti e il presidente della Commissione trasporti del Comune di Napoli, Nino Simeone, sta nel fatto che non per tutti risultano sospese le attività in presenza.

Quali classi frequentano

Gli studenti al primo anno di Università, i testisti, coloro che svolgono tirocini nelle professioni sanitarie, tanto per fare esempi. Eppure, da coloro che queste eccezioni le hanno previste arriva il provvedimento di sospensione tout court degli abbonamenti. Un aggravio per le casse delle famiglie che in questo periodo non sono di certo floride e una beffa per gli studenti. Se poi il provvedimento aveva come scopo quello di non ingolfare le corse, anche in questo caso la soluzione avrebbe potuto essere diversa: più corse e più controlli.