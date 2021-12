Pianura, abbattuto edificio pericolante: faceva da rifugio per senzatetto

Operazioni di abbattimento stamattina in piazza San Giorgio a Pianura.

Un vecchio edificio dell'area, evidentemente pericolante, è stato demolito. Secondo i tecnici, a causa di infiltrazioni di acqua piovana minacciava di crollare al suolo in qualsiasi momento.

Prima dell'entrata in azione delle ruspe è stato necessario uno sgombero: la struttura era da tempo – e non è l'unica in zona – diventatata rifugio per senzatetto.