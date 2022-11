Abbattuta la casa di Davide Marotta: ruspe in azione all'alba - VIDEO

Questa mattina è stata abbattuta la casa di Davide Marotta. La casa del noto attore - interprete tra le altre cose del famoso spot "Ciribiribì Kodak" e con all'attivo una lunga carriera cinematografica e teatrale - è stata rasa al suolo all'alba di oggi: dopo 23 anni dalla sentenza di demolizione.

Nei giorni scorsi la vicenda ha trovato grande spazio anche nella cronaca nazionale. Marotta, che viveva in quella casa con la mamma 90enne - disabile - e il fratello, aveva lanciato un accorato appello e presentato ricorso contro la decisione. Ma tutto è stato inutile.

Sulla vicenda è intervenuto anche Severino Nappi che, sui social, scrive: "Questa è la casa di Davide Marotta che viene abbattuta. Mandare per strada un'intera famiglia, con un'anziana disabile di quasi 90 anni, non è giustizia. Questa è una giustizia sorda al buonsenso, senza flessibilità, senza ragione. Non ci fermeremo. La nostra battaglia continua".