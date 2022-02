Addio all'ecomostro "Vicienzo a Mare", il sindaco di Pozzuoli: "Evento storico per la città"

Ruspe in azione sul lungomare di Pozzuoli per l'abbattimento del manufatto dell'ex ristorante "Vicienzo a Mare", con la conseguente riqualificazione dell'intera zona che congiunge il lungomare con Rione Terra. L'intervento di riqualificazione urbana, approvato nel mese di agosto scorso con delibera di giunta n. 101 su proposta del sindaco Vincenzo Figliolia, si inserisce nel piano già approvato con fondi del PIUEuropa e ora oggetto di riprogrammazione delle risorse economiche a valere sui fondi PO FESR Campania 2007/2013 - Asse VI - Obiettivo 6.1. Il progetto prevede un impegno di spesa complessivo di 2 milioni 500 mila euro. Al suo posto sorgerà una piazza a mare con una passeggiata che si congiungerà con il lungomare Pertini.

Figliolia: "Evento storico per la città"

"Per la città è un evento storico, da ricordare nel tempo. Dopo anni di battaglie e di controversie burocratico-giudiziarie, giungiamo al tanto atteso epilogo. L’ecomostro finalmente va giù e potremo avere una linea di costa libera e pulita. Noi ci abbiamo creduto fin dal giorno in cui abbiamo inserito il progetto di abbattimento nel Programma PIU Europa e con determinazione siamo giunti alla conclusione più logica che ci poteva essere, nonostante ci fosse chi pensava che l’edificio potesse essere recuperato o rigenerato in chissà quale attività. La nostra visione è questa ed è una visione di armonia e bellezza, altro che "deserto" come qualcuno ha affermato! Andava fatto ogni sforzo possibile per eliminare una tale bruttura. Riportare la vita in questo luogo per noi significava poter consentire a tutti di godersi questo angolo del territorio accanto al mare. Questo scheletro di cemento è stato per anni là, inutilizzato, a mortificare il territorio e il paesaggio. Costituiva oltretutto un pericolo pubblico perché più volte qualcuno ci è salito su mettendo a rischio la propria incolumità. Ora potremo finalmente completare la passeggiata sul lungomare, con un unicum che va da via Napoli ai piedi del Rione Terra. Ringrazio la maggioranza che un anno fa diede il via libera in Consiglio comunale alla demolizione del manufatto e tutti quelli che hanno permesso di giungere a questo risultato. Il sogno diventa realtà. Guardiamo al futuro con fiducia", è il commento del sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia.