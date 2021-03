Vele Scampia, il Comitato chiede la ripresa dei lavori: "Non possiamo più attendere"

Il Comitato Vele, con una nota, torna a far sentire la propria voce e chiede la ripartenza dei lavori sospesi da circa un anno per la pandemia. "Bisogna ripartire subito. E' passato un anno da quel evento storico dell'abbattimento della Vela verde dove nulla era scontato. Grazie alla tenacia e alle mobilitazioni continue del popolo delle Vele siamo riuscito a raggiungere questo straordinario risultato", scrive il Comitato.

"Non possiamo più attendere"

"Mentre tutto andava nel verso giusto - recita la nota - esplode la pandemia che ferma il mondo e blocca anche il cantiere delle vele. Capiamo le difficoltà dove la pandemia ha messo in ginocchio il paese soprattutto sulla questione economica e sociale. Da quando e scoppiata la prima epidemia il cantiere delle vele e chiuso da circa 8 mesi non possiamo più attendere, chiediamo subito la ripresa del cantiere, non possiamo più perdere tempo, c'è ancora tanto da fare. Su quel suolo dove si è abbattuto il mostro di cemento dovranno sorgere i nuovi alloggi dignitosi per chi attende ancora nei carceri speciali"