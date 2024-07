Abbattono un palazzo, ma l'escavatore penetra nella camera da letto del vicino sfondando il muro

Sfiorata la tragedia questa mattina ad Afragola in una delle vie principali, via Amendola. Durante i lavori di abbattimento di un palazzo si è verificato un incidente, è stata infatti sfondata una parete del palazzo confinante corrispondente alla camera da letto, fortunatamente non ci sono feriti.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area, oltre alle squadre di compagnie che forniscono servizi elettrici, idrici e gas per scongiurare ulteriori problemi.

Indagini in corso per analizzare le cause dell'incidente.