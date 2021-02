Documenti incustoditi e sprechi nella sede della Municipalità

Rifiuti di ogni genere all'esterno, nessun controllo, documenti abbandonati, termosifoni che riscaldano ambienti non più utilizzati, quadri elettrici non custoditi. Queste sono solo alcune delle pecche che NapoliToday ha riscontrato nel suo viaggio all'interno della sede della VII Municipalità a Miano. La struttura è quasi totalemtnte ferma dal giugno 2019, quando venne sospesa l'attività ordinaria a servizio dei cittadini.

Una parte della struttura, però, è ancora in concessione ai servizi sociali, che si occupano di aprirla e chiuderla. Senza dimenticare alcune sale dove generalmente venivano svolte le commissioni, poi passate in teleconferenza a causa del Covid.

"Documenti dei cittadini incustoditi"

A documentare lo stato delle cose è stato il consigliere municipale Giuseppe Pistone: "Non è possibile trovare i documenti dei cittadini incustoditi, lì dove chiunque può accedere. Questo è un fatto grave e dannoso per la cittadinanza. Vogliamo la sicurezza di queste strutture".

"Come si vede - ha raccontato - per arrivare in comune si deve passare per i rifiuti. Una volta entrati non c'è nessuno che controlla e quindi si riesce ad entrare liberamente. Salendo ai piani alti troviamo termosifoni accesi in quasi in tutte le stanze, nonostante non vengano utilizzate. Da tempo chiediamo la riapertura delle strutture di San Pietro a Patierno e Miano, anche due sole volte a settimana".

"Queste strutture vanno riaperte"

Poi l'appello: "Chiediamo un sostegno del comune con qualche percettore del Reddito di Cittadinanza o degli LSU. Queste struttura vanno riaperte prima che vengano vandalizzate. Le istituzioni mancano da tempo su questo territorio. I cittadini possono rivolgersi solo a Secondigliano per una carta di identità, per la quale ci vogliono circa due mesi, o devono addirittura prenotare uno stato di famiglia".

Nessuna replica della dirigenza

"Dopo il sopralluogo di oggi, fatto con NapoliToday, ho contattato il direttore il vicedirettore della Municipalità. Il direttore ha dichiarato di non voler rilasciare dichiarazioni ai giornalisti, non replicando, ma si è assunto il compito di risolvere il problema ad horas. Quindi, parliamo della sicurezza della struttura e un risparmio sui termosifoni e l'energia elettrica"", ha concluso.